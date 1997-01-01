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Братухин Виктор Владимирович

Братухин Виктор Владимирович

9.3 Рейтинг
39 Отзывов
Командные виды спорта, Хоккей
Стаж 14 лет
Адреса
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Хоккей с шайбой в ХКЦРХ«Амур»:
Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 12
  • +7 (4212) 424-816
  • +7 (4212) 424-817
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский государственный педагогический институт по специальности «Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура», присвоена квалификация «Преподаватель ОБЖ и физической культуры», 1996 г. окончания

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 2005 - 2015 год - тренер-преподавателя хоккейной команды «Амур 99»

Титулованные ученики

  • Слепец Кирилл - победитель Первенства федеральных округов, 2014 г., победитель Первенства России по хоккею среди юношей, 2015 г., бронзовый призер Чемпионата мира среди юниоров до 18 лет, 2017 г.
  • Шабалин Никита - победитель Первенства федеральных округов, 2014 г., победитель Первенства России по хоккею среди юношей, 2015 г.
39 отзывов

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