Братухин Виктор Владимирович
В КГАОУ ДО ХКЦРХ «Амур» работает с 2000 года. Награжден благодарностью Министерства молодежной политики, спорта и туризма Хабаровского края «За добросовестный труд, высокий профессионализм и активное участие в развитии физической культуры и спорта в Хабаровском крае» 2010 год. В настоящее время Виктор Владимирович работает тренером-преподавателем спортивно-оздоровительной группы детей 2010 года рождения. Количество обучающихся 90 человек. В 2016 году 5 воспитанников (Волошин Герман, Заседа Матвей, Недилько Денис, Юрченко Владислав, Шабалин Никита) вошли в состав команды МХЛ «Амурские Тигры». В этом году в молодежную команду приглашены Линник Никита, Бабушкин Евгений, Мисько Андрей.
Адреса
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Хоккей с шайбой в ХКЦРХ«Амур»:
Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 12
- +7 (4212) 424-816
- +7 (4212) 424-817
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский государственный педагогический институт по специальности «Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура», присвоена квалификация «Преподаватель ОБЖ и физической культуры», 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 2005 - 2015 год - тренер-преподавателя хоккейной команды «Амур 99»
Титулованные ученики
- Слепец Кирилл - победитель Первенства федеральных округов, 2014 г., победитель Первенства России по хоккею среди юношей, 2015 г., бронзовый призер Чемпионата мира среди юниоров до 18 лет, 2017 г.
- Шабалин Никита - победитель Первенства федеральных округов, 2014 г., победитель Первенства России по хоккею среди юношей, 2015 г.
39 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 5 летОтзывов: 13Стаж не указанОтзывов: 13
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Стаж 16 летОтзывов: 6Стаж не указанОтзывов: 6
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Стаж 4 годаОтзывов: 48Стаж не указанОтзывов: 48
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