Братухин Виктор Владимирович

В КГАОУ ДО ХКЦРХ «Амур» работает с 2000 года. Награжден благодарностью Министерства молодежной политики, спорта и туризма Хабаровского края «За добросовестный труд, высокий профессионализм и активное участие в развитии физической культуры и спорта в Хабаровском крае» 2010 год. В настоящее время Виктор Владимирович работает тренером-преподавателем спортивно-оздоровительной группы детей 2010 года рождения. Количество обучающихся 90 человек. В 2016 году 5 воспитанников (Волошин Герман, Заседа Матвей, Недилько Денис, Юрченко Владислав, Шабалин Никита) вошли в состав команды МХЛ «Амурские Тигры». В этом году в молодежную команду приглашены Линник Никита, Бабушкин Евгений, Мисько Андрей.