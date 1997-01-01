Будникова Анастасия Николаевна

Адреса
Показать адреса на карте
Секция "Спорт на пилоне" в студии танца "Крылья":
Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 56
- +7 (914) 158-25-49
- +7 (4212) 202-549
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- 1 место всероссийский чемпионат по Pole Dance
- 2 место Дальневосточный Чемпионат по Pole Sport
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
29 отзывов
-
Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
-
Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
-
Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
-
Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
Загрузка комментариев...