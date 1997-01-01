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Будникова Анастасия Николаевна

Будникова Анастасия Николаевна

8.1 Рейтинг
29 Отзывов
Спорт, Танцы
Стаж 8 лет
Адреса
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Секция "Спорт на пилоне" в студии танца "Крылья":
Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 56
  • +7 (914) 158-25-49
  • +7 (4212) 202-549
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • 1 место всероссийский чемпионат по Pole Dance
  • 2 место Дальневосточный Чемпионат по Pole Sport

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
29 отзывов

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