Бушуева Елена Алексеевна
Заведующий студией, педагог дополнительного образования, объединение «Студия хореографии и вокала»
Адреса
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Студия "Карамель" в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (914) 200-66-19 , преподаватель
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее профессиональное.
Курсы повышения квалификации
- 2017 г.- КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» по программе «Проектирование пространства УДОД в условиях введения ФГОС общего образования», 72 часа
- Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в образовании», 520 часов, 2018 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
3 отзыва
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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