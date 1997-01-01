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Бушуева Елена Алексеевна

Бушуева Елена Алексеевна

8.5 Рейтинг
3 Отзывов
Спорт, Танцы, Хореография
Стаж 16 лет
Адреса
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Студия "Карамель" в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
  • +7 (914) 200-66-19 , преподаватель
  • +7 (4212) 585-297 , методический отдел
  • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее профессиональное.

Курсы повышения квалификации

  • 2017 г.- КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» по программе «Проектирование пространства УДОД в условиях введения ФГОС общего образования», 72 часа
  • Профессиональная переподготовка  по программе «Менеджмент в образовании», 520 часов, 2018 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
3 отзыва

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