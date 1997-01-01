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Чалых Лариса Михайловна

Чалых Лариса Михайловна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Фортепиано, Музыка
Стаж 41 год
Адреса
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Секция "Музыкальный инструмент" в ДШИ №6:
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Пилотов, 1
  • +7 (4212) 372-016
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Среднее, Липецкое музыкальное училище, 1975 г.

Курсы повышения квалификации

  • "Подготовка учащихся к выступлению на международном конкурсе", ХККИ, 2016 г

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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