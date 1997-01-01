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Чаус Ольга Владимировна

Чаус Ольга Владимировна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Вокал, Сольфеджио
Стаж 15 лет
Адреса
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Музыкальная теория в ДМШ №4:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
  • +7 (4212) 483-542
Сольфеджио в ДМШ №4:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
  • +7 (4212) 483-542
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ХКУИ ( среднее профес.) хоровое дирижирование
  • ХГИИК (высш.)народное художественное творчество

Курсы повышения квалификации

  • 2015 ХККИ, 72 ч.
  • 2016 г. ФГБОУ ВО ТОГУ 16 ч.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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