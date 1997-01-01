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Чайковский Владимир Игоревич

Чайковский Владимир Игоревич

8.6 Рейтинг
48 Отзывов
Баскетбол, Командные виды спорта
Стаж 4 года
Адреса
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Школа баскетбола "Айсберг":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Промышленная, 12
  • +7 (929) 408-47-65
  • +7 (4212) 250-523
Информация о преподавателе

Звание

  • кандидат в мастера спорта

Образование

  • Высшее образование.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Неоднократный чемпион Дальнего востока и Хабаровского края по баскетболу.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
48 отзывов

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