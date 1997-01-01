Чайковский Владимир Игоревич

Адреса
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Школа баскетбола "Айсберг":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Промышленная, 12
- +7 (929) 408-47-65
- +7 (4212) 250-523
Информация о преподавателе
Звание
- кандидат в мастера спорта
Образование
- Высшее образование.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Неоднократный чемпион Дальнего востока и Хабаровского края по баскетболу.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
48 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 14 летОтзывов: 39Стаж не указанОтзывов: 39
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Стаж 5 летОтзывов: 13Стаж не указанОтзывов: 13
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Стаж 16 летОтзывов: 6Стаж не указанОтзывов: 6
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