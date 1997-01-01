Черказьянова Светлана Александровна

Адреса
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Секция "Тутти-Футти" в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- 2018 г. – Всероссийский научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» (ООО ВНОЦ «СОТех») по программе дополнительного профессионального образования «Содержание и формы инновационной деятельности педагога в сфере дополнительного музыкального образования детей», 72 часа
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 47 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 12 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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