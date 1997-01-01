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Черникова Ксения Андреевна

Черникова Ксения Андреевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Танцы
Стаж 16 лет
Адреса
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Бальный спортивный танец в ДЮЦ "Дэнс":
Хабаровск, Центральный, ул. Гамарника, 49
  • +7 (4212) 217-040
  • +7 (4212) 605-066
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее, ГОУ ВПО ДВГАФК

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Стаж работы в в ДЮЦ "Дэнс 13 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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