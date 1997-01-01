Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Чертинова Ирина Леонидовна

Чертинова Ирина Леонидовна

7.5 Рейтинг
1 Отзывов
Музыка, Гитара, Народные инструменты
Стаж 32 года
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Обучение игре на гитаре в ДМШ №4:
Хабаровск,
  • +7 (4212) 483-542
Инструментальный ансамбль в ДМШ №4:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
  • +7 (4212) 483-542
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ЦМУ , ХККИ (среднее профес.) народные инструменты

Курсы повышения квалификации

  • 2014 ХККИ, 72 ч.
  • 2016 г. ФГБОУ ВО ТОГУ 16 ч

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели