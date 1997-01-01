Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Черябкин Леонид Викторович

Черябкин Леонид Викторович

9.7 Рейтинг
27 Отзывов
Плавание
Стаж 39 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Секция плавания в ДВГУПС:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Герасимова, 32
  • +7 (4212) 407-373
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС

Образование

  • ХГИФК, преподаватель физического воспитания, 1981 г. окончания.

Курсы повышения квалификации

  • 2009 г., 2013 г., 2015 г., 2017 г. - повышение квалификации, Национальный Государственный университет физической культуры им. Лесгафта, г. Санкт-Петербург.

Участие в соревнованиях

  • Принимал участие в городских, краевых, региональных и всероссийских соревнованиях.

Опыт работы

  • 1980 г. - 2000 г. - тренер-преподаватель, бассейн Нептун 80
  • 2000 г. - по настоящее время - Старший преподаватель, тренер студенческой сборной команды, тренер начального обучения плаванию.

Титулованные ученики

  • Среди воспитанников - Чемпионы и призеры среди транспортных ВУЗов России, Рекордсмен России среди юношей 1990 г.
  • Воспитал 15 мастеров спорта и 25 кандидатов в мастера спорта.
27 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели