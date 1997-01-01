Черябкин Леонид Викторович
Награждён знаком "Отличник Физической культуры" Отмечен благодарностью от Хабаровской Краевой Думы.
Адреса
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Информация о преподавателе
Звание
- КМС
Образование
- ХГИФК, преподаватель физического воспитания, 1981 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
- 2009 г., 2013 г., 2015 г., 2017 г. - повышение квалификации, Национальный Государственный университет физической культуры им. Лесгафта, г. Санкт-Петербург.
Участие в соревнованиях
- Принимал участие в городских, краевых, региональных и всероссийских соревнованиях.
Опыт работы
- 1980 г. - 2000 г. - тренер-преподаватель, бассейн Нептун 80
- 2000 г. - по настоящее время - Старший преподаватель, тренер студенческой сборной команды, тренер начального обучения плаванию.
Титулованные ученики
- Среди воспитанников - Чемпионы и призеры среди транспортных ВУЗов России, Рекордсмен России среди юношей 1990 г.
- Воспитал 15 мастеров спорта и 25 кандидатов в мастера спорта.
27 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 7 летОтзывов: 170Стаж не указанОтзывов: 170
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Стаж 12 летОтзывов: 193Стаж не указанОтзывов: 193
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