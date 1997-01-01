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Четверик Нина Александровна

Четверик Нина Александровна

8.1 Рейтинг
47 Отзывов
Плавание
Стаж 7 лет
Адреса
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Грудничковое плавание в "Аква клубе":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Выборгская, 97
  • +7 (909) 876-18-32
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Благовещенский техникум физической культуры (среднее).
  • Дальневосточная Академия физической культуры и спорта (высшее, специалист по физической культуре и спорту).

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
47 отзывов

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