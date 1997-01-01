Четверик Нина Александровна

Адреса
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Грудничковое плавание в "Аква клубе":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Выборгская, 97
- +7 (909) 876-18-32
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Благовещенский техникум физической культуры (среднее).
- Дальневосточная Академия физической культуры и спорта (высшее, специалист по физической культуре и спорту).
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
47 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 7 летОтзывов: 170Стаж не указанОтзывов: 170
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Стаж 12 летОтзывов: 193Стаж не указанОтзывов: 193
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