Чикватадзе Александра Анатольевна
Педагог дополнительного образования, Смайл
Адреса
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Программа "Смайл" в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
«Акробатика в чирлидинге» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее.Приморское краевое культурно - просветительное училище, 1992г. Специальность - «Культурно просветит ельная работа и самостоятельное творчество », Квалификация - «Организатор культпросветработы»
- «Хабаровский государственный институт искусств и культуры. 2006г. Специальность – «Народное художественное творчество» , квалификация - «Художественный руковод итель хореографического коллектива, преподаватель по специальности «Народное художественное творчество»
Курсы повышения квалификации
- 2011г., ХК ИРО, «Современные подходы к деятельности педагогов доп. образования», 156 ч.
- 2015г., КГБОУ ДПО ХК ИРО «Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения ФГОС» 80 часов
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий: 24 года
- Педагогический: 24 года
- В ДЮЦ "Восхождение" : 13 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
14 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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