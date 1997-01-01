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Чикватадзе Александра Анатольевна

Чикватадзе Александра Анатольевна

8.9 Рейтинг
14 Отзывов
Спорт, Танцы
Стаж 26 лет
Адреса
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Программа "Смайл" в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987
  • +7 (4212) 389-621
«Акробатика в чирлидинге» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987
  • +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее.Приморское краевое культурно - просветительное училище, 1992г. Специальность - «Культурно просветит ельная работа и самостоятельное творчество », Квалификация - «Организатор культпросветработы»
  • «Хабаровский государственный институт искусств и культуры. 2006г. Специальность – «Народное художественное творчество» , квалификация - «Художественный руковод итель хореографического коллектива, преподаватель по специальности «Народное художественное творчество»

Курсы повышения квалификации

  • 2011г., ХК ИРО, «Современные подходы к деятельности педагогов доп. образования», 156 ч.
  • 2015г., КГБОУ ДПО ХК ИРО «Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения ФГОС» 80 часов

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий: 24 года
  • Педагогический: 24 года
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 13 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
14 отзывов

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