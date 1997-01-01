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Чудаев Евгений Геннадьевич

Чудаев Евгений Геннадьевич

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Гитара, Ударные инструменты
Стаж 27 лет
Адреса
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Секция "Ударная установка в ЭДА" в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
  • +7 (4212) 362-866
  • +7 (4212) 331-263 , факс
Секция "Бас-гитара" в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
  • +7 (4212) 362-866
  • +7 (4212) 331-263 , факс
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Среднее специальное.Музыкальное искусство эстрады, артист оркестра (ансамбля), преподавател.
  • Высшее.Информационная деятельность, технолог автоматизированных информационных ресурсов

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 25 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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