Чуйкова Альбина Викторовна

Адреса
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Центр развития робототехники в Хабаровске:
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 56
- +7 (962) 222-93-12
Информация о преподавателе
Звание
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Образование
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Курсы повышения квалификации
- Обучение и стажировка по авторскому курсу робототехники Lego Wedo в Центре Развития робототехники.
- Курсы повышения квалификации по теме "Реализация проекта образовательной робототехники в дошкольном образовании", КГБОУДО "Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества", 2018 г.
- Обучение и стажировка по авторскому курсу робототехники ROBOKIDS Центра развития робототехники, январь 2018 г.
Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 32 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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