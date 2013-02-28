Цвиркун Ольга Анатольевна
Педагог ДО подготовка водителей ТС (Основы управления ТС, Основы управления ТС категории «В», Основы законодательства, Психофизиологические основы деятельности водителя).
Адреса
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Подготовка водителей категории В в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
- +7 (4212) 333-848
- +7 (914) 180-47-22
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее, РФ г. Хабаровск Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный гуманитарный университет», 2010, специальность: «экология», квалификация: «эколог»
- Высшее, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный гуманитарный университет» Квалификация – бакалавр «психология», 2015г.
Курсы повышения квалификации
- КГБОУ ДПО «ХК ИРО» Курсы повышения квалификации для педагогов дополнительного образования «Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования в условиях реализации современной модели образования», 04-28.02.2013, 132 часа
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 6 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 11 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 14 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 59 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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