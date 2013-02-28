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Цвиркун Ольга Анатольевна

Цвиркун Ольга Анатольевна

7.9 Рейтинг
0 Отзывов
Подготовка водителей
Стаж 9 лет
Адреса
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Подготовка водителей категории В в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
  • +7 (4212) 333-848
  • +7 (914) 180-47-22
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее, РФ г. Хабаровск Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный гуманитарный университет», 2010, специальность: «экология», квалификация: «эколог»
  • Высшее, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный гуманитарный университет» Квалификация – бакалавр «психология», 2015г.

Курсы повышения квалификации

  • КГБОУ ДПО «ХК ИРО» Курсы повышения квалификации для педагогов дополнительного образования «Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования в условиях реализации современной модели образования», 04-28.02.2013, 132 часа

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 6 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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