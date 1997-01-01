Цюпа Ольга Игоревна
Педагог, воспитатель-психолог, дополнительное образование по экологическому воспитанию и художественно-эстетическому развитию детей.
Адреса
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Курс «Чудо-ребенок» в ДРЦ «Первый классный»:
Хабаровск, Центральный, ул. Рабочий Городок, 1Б
- +7 (4212) 664-848
Курс «Чудо-малыш» в ДРЦ «Первый классный»:
Хабаровск, Центральный, ул. Рабочий Городок, 1Б
- +7 (4212) 664-848 , ТЦ "Детство"
Информация о преподавателе
Звание
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 24 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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