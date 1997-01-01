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Цюпа Ольга Игоревна

Цюпа Ольга Игоревна

6.4 Рейтинг
0 Отзывов
Раннее развитие
Стаж 9 лет
Адреса
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Курс «Чудо-ребенок» в ДРЦ «Первый классный»:
Хабаровск, Центральный, ул. Рабочий Городок, 1Б
  • +7 (4212) 664-848
Курс «Чудо-малыш» в ДРЦ «Первый классный»:
Хабаровск, Центральный, ул. Рабочий Городок, 1Б
  • +7 (4212) 664-848 , ТЦ "Детство"
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

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0 отзывов

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