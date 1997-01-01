Данильченко Дмитрий Владимирович

Адреса
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Тхэквондо в СК «Барсы»:
Хабаровск, ул. Советская, 1
- +7 (914) 777-74-11
- +7 (999) 794-61-91
- +7 (924) 101-34-64
Тхэквондо в СК «Барсы»:
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (914) 777-74-11
- +7 (999) 794-61-91
- +7 (924) 101-34-64
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ПИТОГУ, учитель физической культуры и ОБЖ, студент 2 курса.
Курсы повышения квалификации
- Всероссийский судейский семинар март 2017 г.
- Тренерский семинар Хабаровского края 2017 г.
Участие в соревнованиях
- Чемпион г. Хабаровска.
- Призер и победитель Кубка Приморья.
- Чемпион Хабаровского края.
- Призер Дальнего Востока.
- Призер международных соревнований в КНР.
Опыт работы
- СК "Барсы", тренер, с 2017 г.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 18 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 28 летОтзывов: 12Стаж не указанОтзывов: 12
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