Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Данильченко Дмитрий Владимирович

Данильченко Дмитрий Владимирович

8.1 Рейтинг
0 Отзывов
Таекван-до, Боевые искусства
Стаж 3 года
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Тхэквондо в СК «Барсы»:
Хабаровск, ул. Советская, 1
  • +7 (914) 777-74-11
  • +7 (999) 794-61-91
  • +7 (924) 101-34-64
Тхэквондо в СК «Барсы»:
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
  • +7 (914) 777-74-11
  • +7 (999) 794-61-91
  • +7 (924) 101-34-64
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ПИТОГУ, учитель физической культуры и ОБЖ, студент 2 курса.

Курсы повышения квалификации

  • Всероссийский судейский семинар март 2017 г.
  • Тренерский семинар Хабаровского края 2017 г.

Участие в соревнованиях

  • Чемпион г. Хабаровска.
  • Призер и победитель Кубка Приморья.
  • Чемпион Хабаровского края.
  • Призер Дальнего Востока.
  • Призер международных соревнований в КНР.

Опыт работы

  • СК "Барсы", тренер, с 2017 г.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели