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Дашевская Алла Александровна

Дашевская Алла Александровна

7.9 Рейтинг
0 Отзывов
Раннее развитие
Стаж 9 лет
Адреса
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Секция "Кроха" в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 227-041
  • +7 (4212) 283-281
Секция "Малыш" в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 227-041
  • +7 (4212) 283-281
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Ульяновский государственный педагогический институт им. И.Н.Ульянова

Курсы повышения квалификации

  • Курсы повышения квалификации «Дальневосточная зимняя школа М.Л. Лазарева. Здоровое образование». Хабаровский институт развития образования;
  • Курсы повышения квалификации по программе «Дополнительное образование как особый социальный институт:проблемы развития на современном этапе и пути их решения;

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Стаж работы в «Школе Радость»: более 10 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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