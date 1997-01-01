Дашевская Алла Александровна
Педагог-психолог, педагог по раннему развитию
Адреса
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Секция "Кроха" в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 227-041
- +7 (4212) 283-281
Секция "Малыш" в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 227-041
- +7 (4212) 283-281
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Ульяновский государственный педагогический институт им. И.Н.Ульянова
Курсы повышения квалификации
- Курсы повышения квалификации «Дальневосточная зимняя школа М.Л. Лазарева. Здоровое образование». Хабаровский институт развития образования;
- Курсы повышения квалификации по программе «Дополнительное образование как особый социальный институт:проблемы развития на современном этапе и пути их решения;
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Стаж работы в «Школе Радость»: более 10 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 24 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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