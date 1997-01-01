Давидова Тамара Александровна
Научный руководитель и председатель научно-методического совета Центра. Кандидат практических конференциях. Участвовала в реализации гранта Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства на тему "Художники Дальнего Востока». Имеет 58 научных публикаций. Лауреат межпедагогических наук. Участвует в международных, всероссийских научных и научно-народных выставок и конкурсов. "Отличник народного просвещения", "Почетный работник высшего профессионального образования РФ". Имеет благодарности Министра культуры Российской Федерации и Хабаровского края.
Адреса
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ИЗО в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Образование высшее педагогическое, ХГПИ, 1966
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Член Всероссийской творческой общественной организации "Союза Художников России".
Опыт работы
- 30 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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