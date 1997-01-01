Давидова Тамара Александровна

Научный руководитель и председатель научно-методического совета Центра. Кандидат практических конференциях. Участвовала в реализации гранта Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства на тему "Художники Дальнего Востока». Имеет 58 научных публикаций. Лауреат межпедагогических наук. Участвует в международных, всероссийских научных и научно-народных выставок и конкурсов. "Отличник народного просвещения", "Почетный работник высшего профессионального образования РФ". Имеет благодарности Министра культуры Российской Федерации и Хабаровского края.