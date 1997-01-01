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Демченко Светлана Валерьевна

Демченко Светлана Валерьевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Французский язык
Стаж 22 года
Адреса
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Французский язык в центре "Ива":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
  • +7 (4212) 466-700
  • +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский Государственный Педагогический Университет (год окончания - 1997)

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Работа в муниципальной средней школе №53, работа в частных языковых школах "Интеллект", "Лестер" в качестве преподавателя английского и французского языка, работа в ДВГГУ на кафедре французской филологии в качестве преподавателя французского языка как второго

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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