Демченко Светлана Валерьевна

Адреса
Показать адреса на карте
Французский язык в центре "Ива":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
- +7 (4212) 466-700
- +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский Государственный Педагогический Университет (год окончания - 1997)
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Работа в муниципальной средней школе №53, работа в частных языковых школах "Интеллект", "Лестер" в качестве преподавателя английского и французского языка, работа в ДВГГУ на кафедре французской филологии в качестве преподавателя французского языка как второго
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 17 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж 5 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
Загрузка комментариев...