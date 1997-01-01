Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Денисенко Ольга Анатольевна

Денисенко Ольга Анатольевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Развитие речи
Стаж 26 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Индивидуальные занятия с логопедом в МЦ «Арлекин»:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 2Б
  • +7 (4212) 766-066
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский государственный педагогический университет, учитель логопед-дефектолог, 1992 год окончания.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Детский сад «Дальдизель».
  • МАДОУ Детский сад №192.
  • Частный детский сад «Лучик».

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели