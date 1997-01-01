Денисенко Ольга Анатольевна

Адреса
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Индивидуальные занятия с логопедом в МЦ «Арлекин»:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 2Б
- +7 (4212) 766-066
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский государственный педагогический университет, учитель логопед-дефектолог, 1992 год окончания.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Детский сад «Дальдизель».
- МАДОУ Детский сад №192.
- Частный детский сад «Лучик».
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 22 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 9 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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