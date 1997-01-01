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Денисова Дарья Сергеевна

Денисова Дарья Сергеевна

7.5 Рейтинг
1 Отзывов
Спорт, Карате
Стаж не указан
Адреса
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Секция карате в киокусинкай карате-до:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воровского, 24Б
Секция карате в киокусинкай карате-до:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 40
Информация о преподавателе

Звание

  • Кандидат в Мастера спорта по Киокусинкай каратэ-до.

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • 2006г. - Чемпионат ДВФО (г.Уссурийск) – 3 место (ката)
  • 2007г. - Чемпионат Хабаровского края (г.Комсомольск-на-Амуре) – 2 место (ката).
  • 2007г. - Чемпионат ДВФО (г.Хабаровск) – 3 место (ката).
  • 2008г. - Чемпионат Хабаровского края (г.Советская Гавань) – 1 место (ката).

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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