Денисова Дарья Сергеевна

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Секция карате в киокусинкай карате-до:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воровского, 24Б
Секция карате в киокусинкай карате-до:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 40
Информация о преподавателе
Звание
- Кандидат в Мастера спорта по Киокусинкай каратэ-до.
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- 2006г. - Чемпионат ДВФО (г.Уссурийск) – 3 место (ката)
- 2007г. - Чемпионат Хабаровского края (г.Комсомольск-на-Амуре) – 2 место (ката).
- 2007г. - Чемпионат ДВФО (г.Хабаровск) – 3 место (ката).
- 2008г. - Чемпионат Хабаровского края (г.Советская Гавань) – 1 место (ката).
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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