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Десятова Ольга Вадимовна

Десятова Ольга Вадимовна

7.7 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык, Французский язык
Стаж 5 лет
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 Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
  • +7 (914) 425-71-96
  • +7 (4212) 466-700
 Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Кировский, ул. Тихоокеанская, 58
  • +7 (4212) 466-700
  • +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Образование - высшее. 2015 год Дальневостоный Государственный Гуманитарный Университет по специальности "теория и методика преподавания иностранных языков и культур"

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • публикация работы в учебно-методических пособиях по подготовке к части "C" ЕГЭ; третье место во Всероссийский олимпиаде по французскому языку.

Опыт работы

  • С 2015 года преподаватель иностранных языков в университете и в частой школе.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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