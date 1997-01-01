Десятова Ольга Вадимовна

Адреса
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Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
- +7 (914) 425-71-96
- +7 (4212) 466-700
Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Кировский, ул. Тихоокеанская, 58
- +7 (4212) 466-700
- +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Образование - высшее. 2015 год Дальневостоный Государственный Гуманитарный Университет по специальности "теория и методика преподавания иностранных языков и культур"
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- публикация работы в учебно-методических пособиях по подготовке к части "C" ЕГЭ; третье место во Всероссийский олимпиаде по французскому языку.
Опыт работы
- С 2015 года преподаватель иностранных языков в университете и в частой школе.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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