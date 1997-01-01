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Джабраилов Махмуд Джабраилович

Джабраилов Махмуд Джабраилович

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Бокс
Стаж не указан
Адреса
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Вольная борьба:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Тимирязева, 26
  • +7 (924) 107-33-68
Вольная борьба:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Герцена, 2
  • +7 (924) 107-33-68
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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