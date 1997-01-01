Дикова Алина Анатольевна

Адреса
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Робототехника в центре «Startum»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Шеронова, 4 кор. 1
- +7 (4212) 409-399
- +7 (914) 403-13-77
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский государственный педагогический институт, учитель начальных классов, 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 32 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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