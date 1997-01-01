Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Додылина Екатерина Валентиновна

Додылина Екатерина Валентиновна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Волонтерство
Стаж 33 года
Адреса
Показать адреса на карте
Секция "Волонтер" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее.Хабаровский государственный педагогический институт. 1988г. Специальность – «История и методика воспитательной работы», квалификация – «Учитель истории и обществознания»
  • Дальневосточный государственный гуманитарный университет, 2012 г. Специальность – «Педагогика» степень – Магистра
  • Южно - Сахалинский государственный педагогический институт, 1992г. Специальность – «Практическая психология»

Курсы повышения квалификации

  • 2015, ФГБОУ ДПО ХК ИР О « Развитие профессионализма педагога в конкурсном движении учитель года», 72 часа

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий: 30 лет
  • Педагогический: 29 лет
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 2 года

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...