Додылина Екатерина Валентиновна
Педагог дополнительного образования,«Волонтеры»
Адреса
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Секция "Волонтер" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее.Хабаровский государственный педагогический институт. 1988г. Специальность – «История и методика воспитательной работы», квалификация – «Учитель истории и обществознания»
- Дальневосточный государственный гуманитарный университет, 2012 г. Специальность – «Педагогика» степень – Магистра
- Южно - Сахалинский государственный педагогический институт, 1992г. Специальность – «Практическая психология»
Курсы повышения квалификации
- 2015, ФГБОУ ДПО ХК ИР О « Развитие профессионализма педагога в конкурсном движении учитель года», 72 часа
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий: 30 лет
- Педагогический: 29 лет
- В ДЮЦ "Восхождение" : 2 года
Титулованные ученики
- Нет информации
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