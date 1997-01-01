Доленко Инга Александровна

Cолистка балета в ансамбле «Дальний Восток», гран-при в конкурсе балетмейстеров «Звезды Амура», мастер-классы в Канаде в качестве хореографа, хореограф арт-студии «Фиеста-Де-Рио», преподаватель классического танца в хореографической студии «Радость», руководитель-хореограф студии «Лебедушки», руководитель студии классического танца «Волшебные феи».