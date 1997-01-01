Доленко Инга Александровна
Cолистка балета в ансамбле «Дальний Восток», гран-при в конкурсе балетмейстеров «Звезды Амура», мастер-классы в Канаде в качестве хореографа, хореограф арт-студии «Фиеста-Де-Рио», преподаватель классического танца в хореографической студии «Радость», руководитель-хореограф студии «Лебедушки», руководитель студии классического танца «Волшебные феи».
Адреса
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Школа классического балета "Lil Ballerine":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Двинская, 2
- +7 (4212) 602-608
Школа классического балета "Lil Ballerine":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 53 кор. 1
- +7 (4212) 602-608
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский Государственный институт искусств и культуры.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 10 летОтзывов: 9Стаж не указанОтзывов: 9
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Стаж 3 годаОтзывов: 12Стаж не указанОтзывов: 12
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