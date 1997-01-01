Донченко Александр Леонидович
Руководитель направления футбольный фристайл
Адреса
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Футбольный фристайл в ВПЦ "Взлет":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Радищева, 8Д
- +7 (924) 201-94-42 , директор
- +7 (924) 402-39-25 , руководитель направления
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
3 отзыва
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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