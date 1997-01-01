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Донченко Александр Леонидович

Донченко Александр Леонидович

6.9 Рейтинг
3 Отзывов
Спорт, Футбол, Командные виды спорта
Стаж не указан
Адреса
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Футбольный фристайл в ВПЦ "Взлет":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Радищева, 8Д
  • +7 (924) 201-94-42 , директор
  • +7 (924) 402-39-25 , руководитель направления
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

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3 отзыва

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