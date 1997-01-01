Дрижанова Светлана Анатольевна

Адреса
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Секция "Музыкальная грамота" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
- +7 (4212) 304-576
Секция "Слушание музыки" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
- +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ГХККИ (теоретик)
- ДВ государственная академия искусств г. Владивосток (музыковед, преподаватель)
Курсы повышения квалификации
- 2009, апрель (№49) УМЦ КНОТОК (преподавание теории)
- 2012, апрель (№43) Колледж искусств (преподавание теории)
- 2013, январь (№287) Хабаровский институт развития образования (экспертиза профдеятельности)
Участие в соревнованиях
- Лауреат Городского конкурса «Профессия наша дерзанье и поиск, горенье и творчество – все для людей» в номинации «Есть идея» (2011)
- Лауреат краевого конкурса преподавательских работ по музыкально-теоретическим предметам детских школ искусств (2012).
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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