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Дрижанова Светлана Анатольевна

Дрижанова Светлана Анатольевна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Вокал, Театр
Стаж 19 лет
Адреса
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Секция "Музыкальная грамота" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Секция "Слушание музыки" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ГХККИ (теоретик)
  • ДВ государственная академия искусств г. Владивосток (музыковед, преподаватель)

Курсы повышения квалификации

  • 2009, апрель (№49) УМЦ КНОТОК (преподавание теории)
  • 2012, апрель (№43) Колледж искусств (преподавание теории)
  • 2013, январь (№287) Хабаровский институт развития образования (экспертиза профдеятельности)

Участие в соревнованиях

  • Лауреат Городского конкурса «Профессия наша дерзанье и поиск, горенье и творчество – все для людей» в номинации «Есть идея» (2011)
  • Лауреат краевого конкурса преподавательских работ по музыкально-теоретическим предметам детских школ искусств (2012).

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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