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Дубинина Елена Валерьевна

Дубинина Елена Валерьевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Вокал
Стаж 21 год
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Академический вокал в ДШИ №7:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Союзная, 76
  • +7 (4212) 545-135 , вахта
  • +7 (4212) 546-864 , директор
Эстрадный вокал в ДШИ №7:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Союзная, 76
  • +7 (4212) 545-135 , вахта
  • +7 (4212) 546-864 , директор
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ДВГГУ (высшее)

Курсы повышения квалификации

  • ДВЦ «Знания Плюс».Пользователь ПК
  • КГБОУ ДПО ХКИРО.Проектирование информационно-образовательной среды для обучения детей музыке и живописи в условиях введения ФГТ в области музыкального и изобразительного искусства
  • ХККИ.Проблемы вокально-хорового воспитания в ДШИ
  • ХГИИК.Современное музыкальное исполнительство: теория, методика и практика

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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