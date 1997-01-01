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Дубоенко Татьяна Набиевна

Дубоенко Татьяна Набиевна

9.5 Рейтинг
1 Отзывов
Творчество, Танцы
Стаж 41 год
Адреса
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"Радуга танцевальных ритмов" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
  • +7 (4212) 389-621
"Воображаемое пространство" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
  • +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Средне - специальное 1.Усть - Каменогорское музыкальное училище, 1978г. Специальность - «Культурно - просветительная работа» , квалификация – «Культпросвет работник»

Курсы повышения квалификации

  • 1. 2011г., ХК ИРО, «Современные подходы к деятельности педагогов доп. образования», 156 ч.
  • 2. 2012, УМЦ КНОТОК ,«Развитие художественно - творческого мышления балетмейстера».
  • 3. 2014г. ФГБОУ ВПО ХГИИиК «Хореографическое образование: теория, практика и методика обучения» 72ч
  • 4. 2014 г. КГАУ КНОТОК УМЦ «Развитие художественно - творческого мышления балетмейстера» 7 2 часа
  • 2015 г. КГБОУ ДПО ХК ИРО, «Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях ФГОС», 80 часов

Участие в соревнованиях

  • "Почётный работник общего образования" 2012г.
  • "Член союза театральных деятелей РФ" 2013г.

Опыт работы

  • Общий: 38 лет
  • Педагогический: 36 лет
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 25 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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