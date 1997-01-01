Дубоенко Татьяна Набиевна
Педагог дополнительного образования,«Радуга». «Траффик»
Адреса
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"Радуга танцевальных ритмов" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
- +7 (4212) 389-621
"Воображаемое пространство" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
- +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Средне - специальное 1.Усть - Каменогорское музыкальное училище, 1978г. Специальность - «Культурно - просветительная работа» , квалификация – «Культпросвет работник»
Курсы повышения квалификации
- 1. 2011г., ХК ИРО, «Современные подходы к деятельности педагогов доп. образования», 156 ч.
- 2. 2012, УМЦ КНОТОК ,«Развитие художественно - творческого мышления балетмейстера».
- 3. 2014г. ФГБОУ ВПО ХГИИиК «Хореографическое образование: теория, практика и методика обучения» 72ч
- 4. 2014 г. КГАУ КНОТОК УМЦ «Развитие художественно - творческого мышления балетмейстера» 7 2 часа
- 2015 г. КГБОУ ДПО ХК ИРО, «Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях ФГОС», 80 часов
Участие в соревнованиях
- "Почётный работник общего образования" 2012г.
- "Член союза театральных деятелей РФ" 2013г.
Опыт работы
- Общий: 38 лет
- Педагогический: 36 лет
- В ДЮЦ "Восхождение" : 25 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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