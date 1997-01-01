Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Дворянинов Сергей Валерьевич

Дворянинов Сергей Валерьевич

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык, Информатика
Стаж не указан
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
 Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
  • +7 (914) 425-71-96
  • +7 (4212) 466-700
 Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Кировский, ул. Тихоокеанская, 58
  • +7 (4212) 466-700
  • +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Дальневосточная академия государственной службы
  • Сибирская академия экономики и права

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели