Дымнов Олег

Адреса
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Дальневосточный театр моды «Школа таланта»:
Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 12
- +7 (924) 213-96-56
Дальневосточный театр моды «Школа моделей»:
Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 12
- +7 (924) 213-96-56
Информация о преподавателе
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Стаж 32 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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