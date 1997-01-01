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Дзайтова Фатима Олеговна

Дзайтова Фатима Олеговна

6.7 Рейтинг
0 Отзывов
Подготовка к ЕГЭ, Подготовка к ОГЭ
Стаж 3 года
Адреса
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Подготовка к ОГЭ в "Билингва":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 49
  • +7 (962) 503-33-03
Подготовка к ЕГЭ в «Билингва»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 49
  • +7 (962) 503-33-03
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Дальневосточный Государственный Гуманитарный Университет, факультет востоковедения и истории (год окончания 2014 г.)
  • Дальневосточный Федеральный Университет, факультет: Школа Гуманитарных наук (год окончания 2016 г.)

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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