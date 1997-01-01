Дзайтова Фатима Олеговна

Адреса
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Подготовка к ОГЭ в "Билингва":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 49
- +7 (962) 503-33-03
Подготовка к ЕГЭ в «Билингва»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 49
- +7 (962) 503-33-03
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Дальневосточный Государственный Гуманитарный Университет, факультет востоковедения и истории (год окончания 2014 г.)
- Дальневосточный Федеральный Университет, факультет: Школа Гуманитарных наук (год окончания 2016 г.)
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 42 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 32 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 22 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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