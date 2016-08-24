Ефременкова Наталья Александровна
Педагог ДО, подготовка водителей ТС категории «В».
Адреса
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Подготовка водителей категории В в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
- +7 (4212) 333-848
- +7 (914) 180-47-22
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее, Хабаровский государственный технический университет, «Организация дорожного движения», квалификация – инженер 2002г.
Курсы повышения квалификации
- Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия 4 такта», «основы педагогической деятельности по подготовке водителей автотранспортных средств», 84 часа, 24.08.16. Обучается в ЧУДПО СИПППИСР по программе «Педагогика и психология», 288 часов
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 18 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 11 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 14 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 59 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 9 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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