Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Ефременкова Наталья Александровна

Ефременкова Наталья Александровна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Подготовка водителей
Стаж 21 год
Адреса
Показать адреса на карте
Подготовка водителей категории В в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
  • +7 (4212) 333-848
  • +7 (914) 180-47-22
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее, Хабаровский государственный технический университет, «Организация дорожного движения», квалификация – инженер 2002г.

Курсы повышения квалификации

  • Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия 4 такта», «основы педагогической деятельности по подготовке водителей автотранспортных средств», 84 часа, 24.08.16. Обучается в ЧУДПО СИПППИСР по программе «Педагогика и психология», 288 часов

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 18 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели