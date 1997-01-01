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Егорчев Александр Сергеевич

Егорчев Александр Сергеевич

7.7 Рейтинг
17 Отзывов
Плавание, Водное поло
Стаж 8 лет
Адреса
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Водное поло в школе «Лидер»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Машинистов, 50
  • +7 (4212) 614-005
  • +7 (914) 771-47-96
Плавание в школе «Лидер»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Машинистов, 50
  • +7 (4212) 614-005
  • +7 (914) 771-47-96
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по плаванию, КМС по водному поло, МС по спортивной борьбе.

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Чемпион России по водному поло.
  • Победитель Чемпионата России по спортивной борьбе.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
17 отзывов

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