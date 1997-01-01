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Егоркин Сергей Дмитриевич

Егоркин Сергей Дмитриевич

7.0 Рейтинг
10 Отзывов
Спорт, Айкидо
Стаж не указан
Адреса
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Секция "Ки Айкидо" в клубе "Рандори":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Шеронова, 8 кор. 3
  • +7 (914) 543-48-28
  • +7 (4212) 460-596
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

  • Нет информации
10 отзывов

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