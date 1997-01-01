Егорова Галина
Сертифицированный тренер EMS Руководитель детского лагеря Детский тренер Высшее спортивное образование Высшее педагогическое образование
Адреса
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Лечебная физкультура в СК «Арена»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83
- +7 (4212) 622-989
Информация о преподавателе
Звание
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 23 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 36 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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