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Егорова Галина

Егорова Галина

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Общая физическая подготовка
Стаж не указан
Адреса
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Лечебная физкультура в СК «Арена»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83
  • +7 (4212) 622-989
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

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0 отзывов

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