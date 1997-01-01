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Елагина Татьяна Петровна

Елагина Татьяна Петровна

8.5 Рейтинг
0 Отзывов
Патриотизм
Стаж 34 года
Адреса
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Секция "Авангард" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Средне - специальное .Хабаровский технологический техникум, 1982г. Специальность – «Моделирование и конструирование одежды» квалификация – «конструктор швейных изделий»
  • Дальневосточны й государственный гуманитарный университет, 2015г Программа - «Учитель безопасности жизне деятельнос ти»

Курсы повышения квалификации

  • 2012 г.,ХК ИРО «Комплексный подход к формированию современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности учащихся на всех ступенях общего образования»,144 ч.

Участие в соревнованиях

  • Лауреат премии имени героев Советского Союза 202 – й Воздушно - десантной бригады 2014г.

Опыт работы

  • Общий: 31 год
  • Педагогический: 28 лет
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 9 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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