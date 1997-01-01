Елагина Татьяна Петровна
Педагог дополнительного образования,«Авангард»
Адреса
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Секция "Авангард" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Средне - специальное .Хабаровский технологический техникум, 1982г. Специальность – «Моделирование и конструирование одежды» квалификация – «конструктор швейных изделий»
- Дальневосточны й государственный гуманитарный университет, 2015г Программа - «Учитель безопасности жизне деятельнос ти»
Курсы повышения квалификации
- 2012 г.,ХК ИРО «Комплексный подход к формированию современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности учащихся на всех ступенях общего образования»,144 ч.
Участие в соревнованиях
- Лауреат премии имени героев Советского Союза 202 – й Воздушно - десантной бригады 2014г.
Опыт работы
- Общий: 31 год
- Педагогический: 28 лет
- В ДЮЦ "Восхождение" : 9 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
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