Эльснер Светлана Юрьевна
Преподаватель,концертмейстер
Адреса
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Отделение "Народные инструменты" в ДМШ №4:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
- +7 (4212) 483-542
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ХКУИ (среднее профес.) народные инструменты
- ХГИИК (высш.) народные инструменты
Курсы повышения квалификации
- 2016 г. ФГБОУ ВО ТОГУ 16 ч.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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