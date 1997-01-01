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Ерченко Евгений Павлович

Ерченко Евгений Павлович

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Легкая атлетика
Стаж 49 лет
Адреса
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Легкая атлетика в МБОУДО ДЮСШ «Максимум»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Путевая, 2А
  • +7 (4212) 362-746
  • +7 (4212) 789-846
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее образование

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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