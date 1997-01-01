Еремкин Евгений Николаевич
Воспитанник школы "СКА-Энергия", Хабаровск.
Адреса
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Секция "Футбол" в академии "ProСтарт":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Бийская, 1
- +7 (924) 114-04-04
- +7 (924) 924-44-42
Секция "Футбол" в академии "ProСтарт":
Хабаровск, Центральный, ул. Московская, 6
- +7 (924) 114-04-04
- +7 (924) 924-44-42
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Трехкратный победитель чемпионата Хабаровского края
- Двукратный чемпион Дальнего Востока
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
6 отзывов
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Стаж 4 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 16 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 14 летОтзывов: 39Стаж не указанОтзывов: 39
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Стаж 5 летОтзывов: 13Стаж не указанОтзывов: 13
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