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Еремкин Евгений Николаевич

Еремкин Евгений Николаевич

7.0 Рейтинг
6 Отзывов
Футбол, Командные виды спорта
Стаж 3 года
Адреса
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Секция "Футбол" в академии "ProСтарт":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Бийская, 1
  • +7 (924) 114-04-04
  • +7 (924) 924-44-42
Секция "Футбол" в академии "ProСтарт":
Хабаровск, Центральный, ул. Московская, 6
  • +7 (924) 114-04-04
  • +7 (924) 924-44-42
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Трехкратный победитель чемпионата Хабаровского края
  • Двукратный чемпион Дальнего Востока

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
6 отзывов

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