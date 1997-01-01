Ермашов Владимир Николаевич
Педагог дополнительного образования .Реализуемые программы: «Вождение автомобиля», «Шахматная планета».
Адреса
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Автодело в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
Секция "Шахматы" в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Рокосовского К.К.
Курсы повышения квалификации
- 2015 г. - КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» по программе «Проектирование пространства УДОД в условиях введения ФГОС общего образования», 72 часа
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий стаж: 24 года 6 мес Стаж работы по специальности: 8 лет 1 мес
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 42 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 12 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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