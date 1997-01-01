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Ермашов Владимир Николаевич

Ермашов Владимир Николаевич

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Шахматы, Автодело, Подготовка водителей
Стаж 11 лет
Адреса
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Автодело в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
  • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
  • +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
Секция "Шахматы" в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
  • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
  • +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Рокосовского К.К.

Курсы повышения квалификации

  • 2015 г. - КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» по программе «Проектирование пространства УДОД в условиях введения ФГОС общего образования», 72 часа

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий стаж: 24 года 6 мес Стаж работы по специальности: 8 лет 1 мес

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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