Ерошкин Юрий Александрович
Тренер по раннему («грудничковому») плаванию, начальному обучению плаванию, спортивному плаванию, гидрореабилитации, аквабилдингу.
Адреса
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Студия раннего плавания «Аквакласс»:
Хабаровск, Кировский, ул. Серышева, 31
- +7 (4212) 788-181
Студия раннего плавания «Аквакласс»:
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 51
- +7 (4212) 788-181
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия физической культуры» Бакалавр физической культуры (студент).
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
13 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 7 летОтзывов: 170Стаж не указанОтзывов: 170
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Стаж 12 летОтзывов: 193Стаж не указанОтзывов: 193
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