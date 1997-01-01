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Ерошкин Юрий Александрович

Ерошкин Юрий Александрович

7.8 Рейтинг
13 Отзывов
Плавание
Стаж 4 года
Адреса
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Студия раннего плавания «Аквакласс»:
Хабаровск, Кировский, ул. Серышева, 31
  • +7 (4212) 788-181
Студия раннего плавания «Аквакласс»:
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 51
  • +7 (4212) 788-181
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия физической культуры» Бакалавр физической культуры (студент).

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
13 отзывов

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