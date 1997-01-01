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Ершова Елена Вячеславовна

Ершова Елена Вячеславовна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык, Французский язык
Стаж 17 лет
Адреса
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 Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
  • +7 (914) 425-71-96
  • +7 (4212) 466-700
 Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Кировский, ул. Тихоокеанская, 58
  • +7 (4212) 466-700
  • +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский Государственный Педагогический Университет 1998 год.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Международный экзамен по французскому языку на уровень B2.

Опыт работы

  • пыт работы-14 лет,8 лет в общеобразовательной школе, 6 лет в частных языковых центрах.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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