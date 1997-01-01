Фадеева Оксана

Адреса
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Художественная гимнастика в ФК "World Class'ики":
Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 46
- +7 (4212) 602-602 , отдел продаж
- +7 (4212) 413-256 , рецензия
Художественная гимнастика в ФК "World Class'ики":
Хабаровск, Железнодорожный, ш. Восточное, 41
- +7 (4212) 680-000 , отдел продаж
- +7 (4212) 646-464 , рецензия
Информация о преподавателе
Звание
- КМС по художественной гимнастике
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 12 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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