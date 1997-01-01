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Фадеева Оксана

Фадеева Оксана

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Гимнастика
Стаж не указан
Адреса
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Художественная гимнастика в ФК "World Class'ики":
Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 46
  • +7 (4212) 602-602 , отдел продаж
  • +7 (4212) 413-256 , рецензия
Художественная гимнастика в ФК "World Class'ики":
Хабаровск, Железнодорожный, ш. Восточное, 41
  • +7 (4212) 680-000 , отдел продаж
  • +7 (4212) 646-464 , рецензия
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по художественной гимнастике

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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