Федоров Олег Сергеевич

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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровское училище искусства (руководитель самодеятельного оркестра, преп.)
- ДВ педагогический институт искусств г. Владивосток (преподаватель)
Курсы повышения квалификации
- 2008, март (№40) УМЦ КНОТОК (баян, аккордеон)
- 2012, февраль ХККИ + 2013, март (№21) ХККИ (баян, аккордеон)
Участие в соревнованиях
- Обладатель Почетного знака Министерства культуры РФ «За достижения в культуре».
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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