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Федоров Олег Сергеевич

Федоров Олег Сергеевич

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Баян, Аккордеон
Стаж 41 год
Адреса
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Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское училище искусства (руководитель самодеятельного оркестра, преп.)
  • ДВ педагогический институт искусств г. Владивосток (преподаватель)

Курсы повышения квалификации

  • 2008, март (№40) УМЦ КНОТОК (баян, аккордеон)
  • 2012, февраль ХККИ + 2013, март (№21) ХККИ (баян, аккордеон)

Участие в соревнованиях

  • Обладатель Почетного знака Министерства культуры РФ «За достижения в культуре».

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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