Фирстов Леонид Васильевич
Старший преподаватель Дальневосточного государственного гуманитарного университета, член предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по физике, старший эксперт предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по физике, имеет опыт преподавательской деятельности более 30 лет. Подготовил четверых выпускников с результатом ЕГЭ и ОГЭ по физике 100 баллов.
Адреса
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Подготовка к ЕГЭ по физике в УЦ “Профи”:
Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Подготовил большое количество призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 42 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 22 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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