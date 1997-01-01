Фирстов Леонид Васильевич

Старший преподаватель Дальневосточного государственного гуманитарного университета, член предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по физике, старший эксперт предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по физике, имеет опыт преподавательской деятельности более 30 лет. Подготовил четверых выпускников с результатом ЕГЭ и ОГЭ по физике 100 баллов.