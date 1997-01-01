Фомина Е. А.

Адреса
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Цифровая гигиена и работа с большими данными в ЦЦО:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Архангельская, 25
- +7 (924) 935-65-75
- +7 (4212) 936-575
Искусственный интеллект в ЦЦО «IT-куб»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Архангельская, 25
- +7 (924) 935-65-75
- +7 (4212) 936-575
Информация о преподавателе
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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0 отзывов
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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