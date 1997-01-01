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Фомина Татьяна Геннадьевна

Фомина Татьяна Геннадьевна

8.3 Рейтинг
0 Отзывов
Робототехника, Программирование
Стаж 7 лет
Адреса
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Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»:
Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 58
  • +7 (4212) 932-565
  • +7 (924) 403-25-65
Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 218Б
  • +7 (4212) 932-565
  • +7 (924) 403-25-65
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Благовещенский государственный педагогический университет имени М. И. Калинина

Курсы повышения квалификации

  • Преподаватель робототехники в системе школьного образования, г. Хабаровск, 2019 год.
  • Учитель "Информатики" - курс профессиональной переподготовки, 2019 год.
  • Особенности работы с образовательными робототехничекими наборами, Москва, 2017 год,
  • Конструктор "Роботрек" в системе ФГОС, Санкт-Петербург, 2018 год.

Участие в соревнованиях

  • "Путь робота", 2018 г.
  • "Путь робота", 2019 г.
  • "Робофест", 2018 г.
  • "Профест", 2019 г.
  • Дальневосточные соревнования по робототехнике "Профессии будущего", Владивосток 2018 г.
  • Дальневосточные соревнования по робототехнике "Профессии будущего", Владивосток 2019 г.
  • Участие в международных соревнованиях "Деталька-2019", 2019 г.
  • "Городская выставка действующих моделей роботов", г. Хабаровск, 2018 г.
  • "Городская выставка действующих моделей роботов", г. Хабаровск, 2019 г.
  • "Краевая выставка действующих моделей роботов", Хабаровский край, г. Хабаровск, 2018 г.
  • "Краевая выставка действующих моделей роботов", Хабаровский край, г. Хабаровск, 2019 г.

Опыт работы

  • Преподаватель, СОШ №12, 2013 г. - 2016 г.
  • Преподаватель, Клуб "Роботрек", 2017 г. - н.в.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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