Фомина Татьяна Геннадьевна

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Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»:
Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 58
- +7 (4212) 932-565
- +7 (924) 403-25-65
Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 218Б
- +7 (4212) 932-565
- +7 (924) 403-25-65
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Благовещенский государственный педагогический университет имени М. И. Калинина
Курсы повышения квалификации
- Преподаватель робототехники в системе школьного образования, г. Хабаровск, 2019 год.
- Учитель "Информатики" - курс профессиональной переподготовки, 2019 год.
- Особенности работы с образовательными робототехничекими наборами, Москва, 2017 год,
- Конструктор "Роботрек" в системе ФГОС, Санкт-Петербург, 2018 год.
Участие в соревнованиях
- "Путь робота", 2018 г.
- "Путь робота", 2019 г.
- "Робофест", 2018 г.
- "Профест", 2019 г.
- Дальневосточные соревнования по робототехнике "Профессии будущего", Владивосток 2018 г.
- Дальневосточные соревнования по робототехнике "Профессии будущего", Владивосток 2019 г.
- Участие в международных соревнованиях "Деталька-2019", 2019 г.
- "Городская выставка действующих моделей роботов", г. Хабаровск, 2018 г.
- "Городская выставка действующих моделей роботов", г. Хабаровск, 2019 г.
- "Краевая выставка действующих моделей роботов", Хабаровский край, г. Хабаровск, 2018 г.
- "Краевая выставка действующих моделей роботов", Хабаровский край, г. Хабаровск, 2019 г.
Опыт работы
- Преподаватель, СОШ №12, 2013 г. - 2016 г.
- Преподаватель, Клуб "Роботрек", 2017 г. - н.в.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 32 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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